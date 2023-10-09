شعبة المستوردين: مبادرة خفض الأسعار ستنعكس إيجايبا على ميزانية الأسرة

كتبت- دينا خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أعلنت الحكومة تفاصيلها اليوم ستعمل على خفض معدل التضخم، وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25 إلى 30% مقارنة بسعرها بالسوق الحر.

وأضاف بشاي، في بيان اليوم، أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها يستهلكها المواطن بشكل يومي وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.

وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في خفض الأسعار والمسؤولية المجتمعية.

وأعلنت الحكومة اليوم تفاصيل مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تتضمن السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والدواجن والبيض، بنسب تتراوح بين 15 و25% بداية من يوم السبت المقبل، بحسب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.