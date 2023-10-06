التخطيط: 11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية شمال وجنوب سيناء العام المالي الجاري

كتبت - شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي الجاري 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 23/2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات المعيشة والدخول بين مُختلف الأقاليم والـمُحافظات، ووفقًا لجهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل منها،

وحول الاستثمارات الـمُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، أوضحت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه).

ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.