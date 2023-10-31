بعد قفزتها.. تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

كانت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، أظهرت أمس حدوث قفزة في أسعار الحديد بنحو 3 آلاف جنيه في الطن مقارنة بمستواه أمس الأول.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37045 جنيها، بتراجع 1292 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40024 جنيها، بتراجع 254 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2512 جنيها، بزيادة 46 جنيها.