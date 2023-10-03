البورصة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، الخميس المقبل 5 أكتوبر 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وكان البنك المركزي أعلن اعتبار الخميس عطلة رسمية، بمناسبة احتفالات 50 سنة على حرب أكتوبر.

ووفقا لبيان البورصة، من المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.