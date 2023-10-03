إعلان

BBC

البورصة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات أكتوبر

01:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت البورصة المصرية، الخميس المقبل 5 أكتوبر 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.
وكان البنك المركزي أعلن اعتبار الخميس عطلة رسمية، بمناسبة احتفالات 50 سنة على حرب أكتوبر.
ووفقا لبيان البورصة، من المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

سوق مصراوى

البورصة إجازة رسمية احتفالات أكتوبر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.