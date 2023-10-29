البورصة تهبط بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75% إلى مستوى 23087 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.59%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 64.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 39.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 103.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.26% إلى مستوى 21616 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي.