انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الجبن الرومي اليوم في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والأرز السائب، والجبن الأبيض، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، اليوم الأحد، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول السائب والجبن الرومي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.69 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.74 جنيه، بانخفاض 3.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.92 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.27 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.58 جنيه، بارتفاع 67 قرشا

كيلو المكرونة المعبأة: 23.19 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو العدس المعبأ: 48.74 جنيه، بانخفاض 1.62 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.51 جنيه، بانخفاض 3.24 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.42 جنيه، بانخفاض 9.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.97 جنيه، بانخفاض 2.72 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 22.41 جنيه، بانخفاض 1.99 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.64 جنيه، بارتفاع 1.97 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 113.43 جنيه، بانخفاض 7.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 216.78 جنيه، بارتفاع 9.16 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.81 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 62.86 جنيها، بانخفاض 4.05 جنيه.