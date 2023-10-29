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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد

11:36 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

اسعار السمك

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستويات أمس، وفي المقابل ارتفعت انخفضت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و70 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك سوق العبور سوق الجملة أسعار الكابوريا

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