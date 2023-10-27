قفزة في سعر الذهب بمصر والجرام يرتفع 50 جنيهًا بنهاية تعاملات الجمعة

القاهرة - مصراوي:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول نهاية التعاملات، وزاد سعر الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الخميس بعد يومين من الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيها للجرام.

صعد الذهب عيار 18 إلى 2186 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

قفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بارتفاع بأكثر من 1% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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