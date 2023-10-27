أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس بين 11.5 جنيه و14 جنيها.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

البامية بين 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.