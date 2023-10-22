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البورصة تعود للصعود وتقفز بنسبة 2.37% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:13 م الأحد 22 أكتوبر 2023

البورصة

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.37% إلى مستوى 22128 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.68%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 735 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.26% إلى مستوى 21617 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 المستثمرين العرب

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