"منتجي الدواجن": زيادة أسعار الأعلاف بقيمة ألف جنيه للطن الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العلف ارتفاعا بقيمة ألف جنيه للطن خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستوياتها الأسبوع السابق، حسبما ذكر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن العلف تجاوز 20 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 19 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار خامات الأعلاف، حيث زاد سعر طن الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 10 آلاف جنيه الأسبوع السابق، كما صعد سعر طن الفول الصويا إلى 28 ألف جنيه مقابل 23 ألف جنيه، حسبما ذكر نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار العلف في السوق المصري إلى تراجع الكميات المعروضة بالأسواق.

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء عدد من منتجي الدواجن المشاركة في المبادرة التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية ومن بينها الدواجن والبيض.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، وفقا لما كشفته بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، بينما لا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة العام الماضي.