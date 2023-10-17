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البورصة تقفز بنسبة 4.95% وتتجاوز 22 ألف نقطة لأول مرة بنهاية التعاملات

03:17 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

البورصة

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.95% إلى مستوى 22074 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوياته متجاوزا 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 2.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 192.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 102.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 89.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 3.48% إلى مستوى 21254 نقطة، خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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