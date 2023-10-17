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BBC

زيادة كبيرة بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:55 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.76 جنيه، بزيادة 8.77 جنيه.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.98 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.88 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سوق مصراوى

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