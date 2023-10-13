سعر الذهب اليوم الجمعة يعود للارتفاع مع منتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع حلول منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه صباحا، وزاد سعر الجرام نحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عن 1543 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1984 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 2315 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 18520جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1898 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وزاد بنسبة 1.6%.

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