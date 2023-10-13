بلومبرج: محادثات بين مصر وصندوق النقد لزيادة قيمة القرض فوق 5 مليارات دولار

كتبت- شيماء حفظي:

نقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر- قالت إنها مطلعة على المناقشات - أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الذي اتفقا بشأنه نهاية العام الماضي إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وكانت مصر توصلت مع الصندوق على اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، لكنها حصلت على دفعة واحدة منه منذ ذلك الوقت، ويقترب عام 2023 على الانتهاء دون الحصول على شريحتين كان مقرر إجراء مراجعتين تمهيدا لصرفهما في مارس وسبتمبر الماضيين لكن تم تأجيلهما.

وبينما تمر مصر بأزمة وصعوبة في توفير الدولار، يواصل صندوق النقد الضغط من أجل خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

ووفقا لبلومبرج، قالت المصادر إن "أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج. وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".