قرب بدء مبادرة الحكومة.. ارتفاع أسعار الأرز وانخفاض السكر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ وزيت عباد الشمس وزيت الذرة واللحوم والدواجن والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار الفول المعبأ والأرز السائب والعدس والسكر خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار التابعة للمركز.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تنفيذ مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية بينها السكر والعدس والفول والأرز ما بين 15-25% بداية من السبت المقبل.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.11 جنيه، بارتفاع 2.27 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.37 جنيه، بانخفاض 1.86 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.92 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 65.33 جنيه، بارتفاع 1.74 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.16 جنيه، بانخفاض 3.15 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.65 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.06 جنيه، بانخفاض 1.78 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 81.94 جنيه، بارتفاع 4.69 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.07 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.88 جنيه، بارتفاع 2.21 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.75 جنيه، بارتفاع 2.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.94 جنيه، بانخفاض 1.43 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.44 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 108.76 جنيه، بارتفاع 1.69 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 195.5 جنيه، بارتفاع 80 قرشا.

لتر اللبن السائب : 23.03 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.13 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 31.76 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.