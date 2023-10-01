كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1443 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1856 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 2474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1848.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 16.24 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.

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