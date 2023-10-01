"إيديتا" توقع عقد تمويل مع التمويل الدولية بقيمة 45 مليون دولار

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها وقعت عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بموجبه تتيح المؤسسة للشركة الحصول على تمويل بقيمة 45 مليون دولار، مدته 8 سنوات.

وبحسب بيان مرسل للشركة للبورصة اليوم الأحد، فإن الغرض من العقد تمويل النفقات الرأسمالية في مصر والمغرب، بالإضافة إلى تمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل القرض الممنوح سابقا من مؤسسة التمويل الدولية بنحو 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ التمويل.

كانت مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- قالت في بيان سابق في أول أغسطس الماضي، إنها تدرس ضخ قرض بقيمة 45 مليون دولار لشركة "إيديتا" للصناعات الغذائية من أجل تلبية احتياجات السيولة من العملات الأجنبية.

ويأتي توقيع عقد التمويل بعد أقل من أسبوعين من إعلان شركة إيديتا، في بيان سابق للبورصة، توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 390 مليون جنيه، من خلال قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات.

وتضمن القرضان قرضا بقيمة 190 مليون جنيه، لاستخدامه في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة فانسي فودز، من إجمالي قيمة الصفقة البالغ نحو 400 مليون جنيه، أما القرض الثاني فبلغت قيمته 200 مليون جنيه، وذلك لإعادة تمويل استثمارات لازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة (فانسي فودز سابقًا).

وتعد إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، والتي تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

ولدى شركة إيديتا خمسة مصانع إنتاج في مصر، ومصنع في المغرب، وشبكة من مراكز التوزيع في كلا البلدين حيث تقع جميع مصانع الإنتاج داخل المناطق الصناعية.

اقرأ أيضا:

التمويل الدولية تدرس إقراض "إيديتا" 45 مليون دولار لتمويل احتياجاتها

"إيديتا" تقترض 390 مليون جنيه لتمويل استحواذ واستثمارات في "فانسي فودز"