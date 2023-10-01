انخفاض أسعار السكر واللحوم وزيادة الفول والجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ وزيت عباد الشمس والسكر واللحوم الطازجة والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول والدقيق والعدس والجبن الأبيض والرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.07 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.26 جنيه، بارتفاع 2.64 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.64 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.58 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.2 جنيه، بانخفاض 1.94 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.06 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.03 جنيه، بارتفاع 5.07 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.83 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.46 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.15 جنيه، بانخفاض 5.13 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 93.05 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.17 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو الفول السائب: 39.06 جنيه، بارتفاع 1.28 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.06 جنيه، بارتفاع 2.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 213.09، بارتفاع 19.46 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.64 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.98 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.58 جنيه، بانخفاض 4 قروش.