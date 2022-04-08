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البوري يرتفع 10 جنيهات.. سعر السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

11:11 ص الجمعة 08 أبريل 2022
البوري يرتفع 10 جنيهات.. سعر السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، بينما تراجع سعر البلطي والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا ليتراوح بين 31 و 37 جنيها.

وزاد سعر كيلو البوري 10 جنيهات ليتراوح بين 45 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و 70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات إلى ما بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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