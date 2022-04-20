الضرائب: إتاحة كافة معلومات منظومة الإيصال الإلكتروني على موقع المصلحة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ التشغيل التجريبي لها اعتبارا من منتصف الشهر الجاري ومن المنتظر بدء التطبيق الإلزامي لها في الأول من يوليو المقبل.

وقال عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص رابط على الموقع الإلكتروني للمصلحة يمكن من خلاله الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكتروني (اضغط هنا).

وأضاف أن تخصيص هذا الرابط يأتي في إطار حرص المصلحة على تقديم التوعية اللازمة بمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى بدأ التشغيل التجريبي لها للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي من شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، اعتبارا من 15 أبريل 2022.

وذكر عبد القادر أن الرابط الخاص بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوفر الأدلة الارشادية لكيفية التعامل مع الإيصال الالكتروني وهي دليل الممول التعريفي بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ودليل الممول للاستعداد لمنظومة الايصال الإلكتروني (التسجيل بالمنظومة)، ودليل الممول للاستعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني (التكامل والأكواد)، ودليل الأسئلة الشائعة عن منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار إلى أن الرابط يقدم تسجيلات لندوة تعريفية نظمتها المصلحة للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك تسجيلات لورش عمل الدعم الفني للممولين عن منظومة الإيصال الإلكتروني تم تنظيمها "أون لاين" باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وأوضح أنه للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني يمكن التواصل على البريد الإلكتروني التالي: (eReceipt.support@eta.gov.eg).

وقال إنه للرد على الاستفسارات ومتابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والحجز لحضورها يتم الاتصال على الخط الساخن (16395).