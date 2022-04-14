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إيسترن كومباني": فيليب موريس تقدمت للحصول على رخصة السجائر الجديدة"

11:43 ص الخميس 14 أبريل 2022
إيسترن كومباني": فيليب موريس تقدمت للحصول على رخصة السجائر الجديدة"

السجائر الأجنبية

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القاهرة- مصراوي:

تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس منفردة في المزايدة التي طرحتها الحكومة لإصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، بحسب بيان للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للبورصة اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحت العام الماضي، مزايدة لرخصة جديدة لإنتاج السجائر، وتقدمت فيليب موريس بعرض وحيد للمزايدة، ثم تم إلغاؤها وإعادة طرح كراسة الشروط مرة أخرى.

ووفقا لبيان الشركة الشرقية، فإن مجلس الإدارة وافق على المساهمة بنسبة 24% في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ البالغ 100 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على الترخيص الجديد.

ووافق مجلس الإدارة، على إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور الرخصة.

ووفقا للبيان، تلتزم الشركة المتحدة فور الحصول على الترخيص باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس لمدة 3 سنوات.

كما سيستمر إنتاج منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج حتى نهاية العام المالي الحالي وللكميات المتفق عليها، وفقا للبيان.

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