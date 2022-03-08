سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع رغم الزيادة العالمية

كتبت-شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تراجعه مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من قفزة المعدن في البورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 579 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 744 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 868 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 992 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6944 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

قفز سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2013 دولارا للأوقية، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.