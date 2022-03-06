الحاصلات الزراعية: سعر الفول يتراجع ألفي جنيه للطن رغم زيادة الطلب



كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعت بقيمة ألفي جنيه للطن بالأسواق، على الرغم من زيادة الطلب خلال الفترة الحالية.

وأضاف العطار، أن الأسعار تراجعت نتيجة وجود مخزون جيد يكفي الاستهلاك، واقتراب موسم حصاد المحصول الجديد للفول، مشيرا إلى أن دخول محصول جديد يدفع الأسعار للانخفاض بالأسواق.

ويبدأ حصاد محصول الفول خلال شهر مايو.

وذكر العطار، أن هناك تراجع في الأسواق لأسعار الفول منذ أسبوعين ماضيين على الرغم من زيادة الطلب استعدادًا لشهر رمضان.

ووفقا لقول العطار، فإن سعر طن الفول البلدي تراجع ألفي جنيه، ليتراوح سعره حاليا بين 15 و17 ألف جنيه.



وبحسب العطار، فإن سعر طن الفول المستور تراجع 1500 جنيه، ليتراوح حاليا بين 10 آلاف جنيه و 11500 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفول المستهلك في الأسواق بين 14 و16 جنيهًا، ويتراوح سعر طن الفول البلدي حاليا بين 18 و24 جنيهًا.