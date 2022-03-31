إعلان

عمرو مصطفى يوجه رسالة للفنانين من داخل مصلحة الضرائب (فيديو)

02:08 م الخميس 31 مارس 2022
عمرو مصطفى يوجه رسالة للفنانين من داخل مصلحة الضرائب (فيديو)

الفنان عمرو مصطفى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الفنان عمرو مصطفى تجربته الشخصية في تقديم الإقرار الضريبي الخاص به بمركز كبار المهن الحرة التابع لمصلحة الضرائب المصرية، عبر مقطع مصور "فيديو" على صفحة المصلحة على فيسبوك.

وقال عمرو مصطفى إنه وجد تعاونا كبيرا من القائمين على المركز لمساعدته في تقديم الإقرار الضريبي الخاص به، داعيا كل الفنانين والممولين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بأنفسهم من خلال المركز.

وأضاف أن العاملين بالمركز يتعاملون مع كافة الممولين على مسافة واحدة، ويقدمون لهم كل خطوات الدعم والتعاون المطلوبة لتقديم الإقرارات، مؤكدا أن هناك مساعدة كبيرة للممولين، إلى جانب تعرفهم على الخطوات الصحيحة لتقديم الإقرار.

وأشار مصطفى إلى أهمية سداد الضرائب لدعم الاقتصاد المصري وتقديم الإقرارات في مواعيدها، موجها الشكر لرئيس المصلحة وقياداتها على دعم ومساعدة الممولين.

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
عمرو مصطفى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية موسم تقديم الإقرارات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا