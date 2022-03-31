عمرو مصطفى يوجه رسالة للفنانين من داخل مصلحة الضرائب (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الفنان عمرو مصطفى تجربته الشخصية في تقديم الإقرار الضريبي الخاص به بمركز كبار المهن الحرة التابع لمصلحة الضرائب المصرية، عبر مقطع مصور "فيديو" على صفحة المصلحة على فيسبوك.

وقال عمرو مصطفى إنه وجد تعاونا كبيرا من القائمين على المركز لمساعدته في تقديم الإقرار الضريبي الخاص به، داعيا كل الفنانين والممولين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بأنفسهم من خلال المركز.

وأضاف أن العاملين بالمركز يتعاملون مع كافة الممولين على مسافة واحدة، ويقدمون لهم كل خطوات الدعم والتعاون المطلوبة لتقديم الإقرارات، مؤكدا أن هناك مساعدة كبيرة للممولين، إلى جانب تعرفهم على الخطوات الصحيحة لتقديم الإقرار.

وأشار مصطفى إلى أهمية سداد الضرائب لدعم الاقتصاد المصري وتقديم الإقرارات في مواعيدها، موجها الشكر لرئيس المصلحة وقياداتها على دعم ومساعدة الممولين.