رئيس شعبة الدواجن: 100 جنيه لكيلو البانيه سعر مبالغ فيه (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن القاهرة التجارية، خلال لقاء مع مصراوي بالفيديو إن أسعار كيلو البانيه شهدت ارتفاعًا خلال الأسابيع الأخيرة بالأسواق إلى أن وصل سعر الكيلو إلى بين 95 و100 جنيه.

وأوضح السيد، أن وصول سعر كيلو البانيه إلى هذا السعر بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ولكن وصول الكيلو إلى 100 جنيه بالأسواق به مبالغة.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق إلى زيادة تكلفة التدفئة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة الأعلاف مع ارتفاع الدولار، مما نتج عن ذلك ارتفاع في تكلفة الإنتاج.

ونصح رئيس الشعبة، تجار الدواجن بعدم المغالاة في أسعار البيع بالأسواق للزبائن، كما نصح المستهلكين بعدم التكالب على شراء السلع في ظل وجود توافر في السلعة بالأسواق.

وإلى نص الحوار: