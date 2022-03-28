إعلان

رئيس شعبة الدواجن: 100 جنيه لكيلو البانيه سعر مبالغ فيه (فيديو)

04:04 م الإثنين 28 مارس 2022
رئيس شعبة الدواجن: 100 جنيه لكيلو البانيه سعر مبالغ فيه (فيديو)

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الداوجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن القاهرة التجارية، خلال لقاء مع مصراوي بالفيديو إن أسعار كيلو البانيه شهدت ارتفاعًا خلال الأسابيع الأخيرة بالأسواق إلى أن وصل سعر الكيلو إلى بين 95 و100 جنيه.

وأوضح السيد، أن وصول سعر كيلو البانيه إلى هذا السعر بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ولكن وصول الكيلو إلى 100 جنيه بالأسواق به مبالغة.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق إلى زيادة تكلفة التدفئة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة الأعلاف مع ارتفاع الدولار، مما نتج عن ذلك ارتفاع في تكلفة الإنتاج.

ونصح رئيس الشعبة، تجار الدواجن بعدم المغالاة في أسعار البيع بالأسواق للزبائن، كما نصح المستهلكين بعدم التكالب على شراء السلع في ظل وجود توافر في السلعة بالأسواق.

وإلى نص الحوار:

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
شعبة الداوجن عبد العزيز السيد سعر الدولار أسعار البانيه
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا