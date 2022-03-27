500 جنيه ارتفاعًا في سعر طن العلف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الداوجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا بالأسواق خلال الأسبوع الماضي بين 300 و500 جنيه للطن.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض بالأسواق من الأعلاف.

وأضاف السيد، أن متوسط سعر الطن حاليا يتراوح بين 10300 جنيه و11350 جنيهًا مقابل 10500 و10800 جنيه، قبل الزيادة.

وكانت أسعار الأعلاف شهدت قفزة في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.