الضرائب: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين بعد 31 مارس



كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب، شدد عبد القادر على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضون للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى تصل إلى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه، وفقا لعبد القادر.

وأكد عبد القادر استمرار مصلحة الضرائب في توفير كافة وسائل التوعية والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن المصلحة خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية لكبار ممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم.

كما يستقبل المركز الممولين أيام الجمعة والسبت خلال أوقات العمل الرسمية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الجاري، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، وفقا لرئيس المصلحة.

وتقوم مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة تنظم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا "أون لاين" عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

وأضاف أن المصلحة تقدم برنامج "مسؤل على الهوا" يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، ويتم من خلاله قيام نخبة من قيادات المصلحة بالرد مباشرة على استفسارات المتابعين للصفحة.