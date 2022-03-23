كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 10% بالأسواق الشهر الماضي، مع توقعات بزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 15% بعد زيادة سعر الدولار، وفقا لقول متعاملون بسوق الأجهزة الكهربائية تحدثوا، لمصراوي.

وقال أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 10% بالأسواق خلال الشهر الماضي.

وأرجع هلال، ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار المعادن بالبورصات العالمية، وزيادة أسعار الشحن المستمره منذ بداية جائحة كورونا وبعد حرب أوكرانيا.

وشهدت أسعار المعادن ارتفاعًا كبيرا خلال الفترة الماضية بالبورصات العالمية، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لقول أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية ، فإن متوسط سعر الصاج ارتفع بالسوق المحلي حاليا إلى 28 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيها، قبل الزيادة.

وتوقع هلال ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان سعر الدولار ارتفع بقيمة 2.79 جنيه على مدار اليوميين الماضيين، ليسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وذكر هلال، لمصراوي، أن المصانع توقفت عن التصنيع حاليا لدراسة نسبة الزيادة بكل جهاز بعد ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن المعادن تمثل 70% من مكونات الأجهزة الكهربائية تامة الصنع.

وتستورد مصر أكثر من 85 % من مستزمات الإنتاج من الخارج تستخدمها لتصنيع الأجهزة تامية الصنع، وباقي النسبة تستوردها منتجات تامة الصنع.

وأشار هلال إلى أن الزيادات المستمرة في أسعار المعادن لا يمكن أن يتحملها المصنعين ولا التجار.

ووفقا لقول نائب رئيس الشعبة، فإن السوق يعاني حالة ركود منذ عدة أشهر، نتيجة التراجع القوة الشرائية للمواطنين.