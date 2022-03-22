الضرائب: منفذ جديد لدعم الممولين بموسم الإقرارات بنادي وزارة المالية



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم افتتاح منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية وذلك بنادى وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد القادر أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة مجانًا، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين.

وأكد أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الجاري، تستمر المصلحة في تقديم الدعم الفني للممولين من خلال منافذ الدعم المختلفة، بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس.

وأوضح عبد القادر أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لمساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية.

وأضاف أن هناك فرقا للدعم الفني تتواجد بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقدم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرة بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة.

وأشار إلى استمرار المصلحة للعام الثاني على التوالي في تقديم خدمة الدعم الفني المجاني والإرشاد الضريبي من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات.

وذكر أن حملات السيارات المتنقلة يتم تنفيذها وفق خطة محددة، ويتم من خلالها توفير الدعم المجاني المتنقل بالسيارات في نفس التوقيت يوم السبت من كل أسبوع في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.

وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين، وفقا لعبد القادر.

وأوضح أنه يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي: (tax.media@eta.gov.eg).

وأكد عبد القادر أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.