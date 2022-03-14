الأربعاء المقبل.. الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعقد ورشة لمناقشة العمر الافتراضي للسلع

كتب- علاء حجاج

تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية ورشة عمل عبر تطبيق زووم حول قرار العمر الافتراضي للسلع، الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان الشعبة اليوم الاثنين، ستكون الورشة بحضور الدكتور أحمد سمير فرج القائم بإعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ومديره التنفيذي السابق.

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توعية وتثقيف مجتمع الأعمال بالقرارات الجديدة للحكومة المصرية، والخاصة بالعمر الافتراضي للسلع.

ويبدأ جهاز حماية المستهلك اعتبارا من مايو المقبل تطبيق قراره رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العُمر الإفتراضى للسلع، والذي يهدف إلى صون حقوق المستهلك، وضمان سلعة جيدة وخدمة ما بعد البيع، وفقا للبيان.

ويعتبر العمر الإفتراضى للسلعة أو الجهاز وفقا لما جاء بقرار حماية المستهلك، هو إلزام المورد بتوفير قطع الغيار، ومراكز الخدمة للمنتج، بينما الضمان، هو الفترة التى يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته، إذا كان به عيوب صناعة.

وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معيار جودة المنتجات يأتي من عمرها الافتراضى، ولذلك يوجد شركات فى السوق المصرية ضمان منتجاتها مدى الحياة، نظرا لمعرفة الصانع بجودة مكونات منتجة، ومدى تحمله للاستخدام، وشدد على أن كتابة العمر الإفتراضى على السلعة أصبح ضرورة، مثل كتابة فترة الضمان وعدم الإعلان عن العمر الإفتراضى للسلعة يعتبر سلوك خادع عقوبته في القانون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.