ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي بين جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و2.75 جنيه بزيادة جنيه.

الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2. و3.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.