ارتفاع أسعار الألبان بقيمة جنيهين للكيلو في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال رامي المنوفي، سكرتير شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الألبان ارتفعت في الأسواق بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين في الكيلو.

وأضاف المنوفي لمصراوي، أن سعر كيلو اللبن الجاموسي، ارتفع بنحو جنيهين ليتراوح متوسط سعر الكيلو بين 14 و16 جنيها، مقابل 12 و14 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو اللبن البقري والذي يستخدم في صناعة الجبن، بنحو جنيه في الكيلو ليسجل نحو 7.5 جنيه.

وأشارالمنوفي، أن أسعار الجبن ارتفعت بنسبة بين 5 و7%، وهي نفس قيمة الزيادة في أسعار الألبان.

وأرجع المنوفي ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وهي المكون الرئيسي لتكلفة اللبن، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنحو ألفي جنيه، خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق، حيث بلغ متوسط سعر طن الذرة الصفراء نحو 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه قبل الزيادة، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب شعبة الحاصلات الزراعية.

وتستحوذ الذرة الصفراء على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مكونات علف الحيوانات.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.