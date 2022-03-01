بزيادة تصل لجنيه.. أسعار السجائر الجديدة بدءًا من اليوم (رسميًا)

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، اليوم الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسجائر، بعد زيادتها بدءا من اليوم، بحسب بيان أرسلته للبورصة المصرية.

وارتفعت الأسعار جنيهًا على أصناف سجائر كليوباترا الشعبية، وهي الأصناف التي تنتجها الشركة، فيما لم تعلن الشركات المنتجة لباقي الأنواع أسعارها الجديدة بعد.

ويوضح الجدول التالي أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.

وكانت آخر زيادة في أسعار السجائر في يوليو الماضي لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، والذي نفذ منذ 2018، ويجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.