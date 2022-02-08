الحاصلات الزراعية: تراجع الطلب يهبط بأسعار الفول في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبّور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي والمستورد شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الطلب على الشراء.

وذكر العطار أن تراجع الطلب جاء مع إجازة الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات.

وأضاف العطار، أن سعر طن الفول البلدي هبط ألفي جنيه، ليتراوح سعر الطن بسوق الجملة حاليا بين 14500 جنيه و15 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه قبل الانخفاض، بسوق الجملة.

وتأثرا بتراجع الفول البلدي، هبط سعر طن الفول المستورد مابين ألف و1500 جنيه، ليتراوح سعر الطن بين 8500 جنيه و10 الآف جنيه مقابل 9500 جنيه و11 ألف جنيه بسوق الجملة.

ووفقا لقول نائب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الفول البلدي يتراوح حاليا بين 20 و24 جنيهًا بالأسواق، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 12 و16 جنيهًا.

وكان سعر الفول البلدي ارتفع ألفي جنيه للطن، كما زاد سعر طن الفول المستورد 500 جنيه، لزيادة الطلب، خلال ديسمبر الماضي، بحسب العطار في وقت سابق لمصراوي.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%.