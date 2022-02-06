تنظيم الاتصالات يخصص ترددات جديدة لشركة اورنج مصر مقابل ٤٤٠ مليون دولار

كتب-علاء حجاج:

خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

ووقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة اورنج مصر على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.

وتأتى هذه الخطوة استكمالاً لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD والتي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية وذلك مقابل 1.17 مليار دولار.

ووفقاً للاتفاقية الجديدة مع شركة اورنج مصر، حصلت الشركة على نطاق ترددي بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار ليصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع معايير جديدة باتفاقية الملحق الموقعة مع شركة اورنج مصر لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – خدمات نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

يذكر أن تشغيل الترددات الجديدة التي تم طرحها للشركات سيسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الاتصالات، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك على النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.