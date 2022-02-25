قفزة عالمية.. هل تتأثر أسعار الألومنيوم بمصر بسبب حرب أوكرانيا؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار جميع المعادن قفزت بشكل كبير في البورصات العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بما يشمل الألومنيوم.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وهي عملية مستمرة حتى اليوم الجمعة.

وسجل سعر الألومنيوم مستوى قياسيا، ليقفز سعر الألومنيوم بأكثر من 4.8% إلى 3449 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن أمس، متخطيًا رقمًا قياسيًا سجله في 2008.

وأضاف المهندس، أنه لا يمكن تحديد نسبة الارتفاع في سعر أي من المعادن في السوق المحلي حاليا، موضحا أن الأسعار في البورصات العالمية غير مستقرة ومرهونة بتصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

ولكن المهندس يتوقع ارتفاع أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي خلال مارس المقبل، وخاصة أن شركة مصر للألومنيوم تعلن أسعار الشهر الجديد خلال الأيام المقبلة.

وتستورد مصر العديد من السلع من بينها المعادن من كل من روسيا وأوكرانيا، وتعيد تصنيعها مرة أخرى في شكل سلع نهائية.

وكان سعر الألومينوم ارتفع بالسوق المحلي بحوالي 5500 جنيه خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الخام بالبورصات العالمية، وفقا لقول المهندس سابقا لمصراوي.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

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