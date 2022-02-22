التصديري للصناعات الكيماوية يعقد ندوة مع المكتب التجارى ببكين لجذب الاستثمارات

01:40 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
التصديري للصناعات الكيماوية يعقد ندوة مع المكتب التجارى ببكين لجذب الاستثمارات

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الك

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كتبت- شيرين صلاح:

يعقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ندوة المكتب التجارى ببكين عبر تطبيق زووم، بالتعاون مع وحدة الكويز، غدا الأربعاء.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، يشارك في الندوة رئيس ونائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني لصناعة الزجاج، وعدد ٩ شركات مصنعة للزجاج في الصين.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة الكويز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ومناطق الكويز فى مجال صناعة المنتجات الزجاجية من الأكواب والكؤوس الزجاجية وغيرها زمن منتجات الفصل الجمركي رقم ٧٠ وبحث سبل توطين هذه الصناعة فى سيناء فى ضوء توافر المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة بها.

ورشح المجلس حازم بشر عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شركة نيو سيتى جلاس ممثلًا للمجلس بالنيابة عن خالد أبو المكارم رئيس المجلس، وممثلاً أيضاً لقطاع المنتجات الزجاجية للرد على استفسارات الحضور من الجانب الصينى وتقديم نبذة حول قطاع صناعة المنتجات الزجاجية في مصر.

التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم

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