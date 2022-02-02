"أوبك+" تجتمع لبحث مصير إنتاج البترول في مارس.. ولا خطة بديلة



كتبت- ياسمين سليم:

تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اليوم الأربعاء لتحديد مصير إنتاج المنظمة في شهر مارس المقبل، وسط ارتفاعات متتالية للنفط خلال الأيام الماضية.

ويأتي الاجتماع اليوم في ظل مطالب من كبار مصدري النفط بزيادة حجم إنتاج "أوبك+"، التي تنتج 40% من معروض النفط العالمي.

كما تأتي في ظل توترات سياسية بين روسيا، واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وحلف الناتو بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر في "أوبك+" إن المجموعة ستتمسك على الأرجح بسياستها القائمة لزيادات إنتاجية معتدلة في اجتماعها الوزاري اليوم.

وتنفذ "أوبك+" خطة لرفع إنتاجها تدريجيًا بقيمة تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، بعد تخفيضات كبيرة نفذتها بسبب تراجع الطلب منذ بداية جائحة كورونا.

وفي يوليو الماضي قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية 2021، كما أقرت الزيادة نفسها لشهري يناير وفبراير.

وتأثرت أسعار النفط مؤخرًا واقترب سعر برميل النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، ومع زيادة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا وارتفع إلى أعلى سعر له منذ 2014.

وكان بنك جي بي مورجان اختبر احتمالية ارتفاع زيادة البرميل إلى 150 دولارًا، في وقت تزداد أيضًا التوقعات بشأن أن يسجل سعر البرميل ليسجل 100 دولار، بحسب بلومبرج.

وفي ظل هذه الأجواء يطالب كبار المستوردين "أوبك+" برفع إنتاجها من النفط، لكن المجموعة ترفض التقيد بزيادات أسرع.

وأظهر تقرير أعدته اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة، نقلته رويترز أمس، أن اللجنة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بدون تغيير عند 4.2 مليون برميل يومياً.

وقالت إنها تتوقع أن يرتفع الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من هذا العام.

ويتوقع التقرير أن يواجه العالم فائضًا في المعروض من الخام في 2022 يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يومياً.

لكن التقرير أشار إلى عدد من المخاطر ما زالت تلقي بظلالها على سوق النفط، بما في ذلك شكوك مهمة مرتبطة بالتأثير المحتمل للمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، واستمرار اختناقات سلاسل التوريد، وسياسات البنوك المركزية للتصدي للتضخم.

وارتفعت أسعار البترول اليوم الأربعاء لتحوم قرب 90 دولارًا للبرميل، ووفقًا لبيانات CNBC فإن سعر برميل النفط بلغ في المعاملات الفورية 89.38 دولار الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، مرتفعًا بذلك 0.25% عن نهاية جلسة أمس.