التعاون الدولي تبدأ اجتماعات الإعداد للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس، بمقر الوزارة، الاجتماع التحضيري للجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع ممثلون، عن وزارات الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتجارة والصناعة وهيئة الدواء من الجانب المصري، وتضمن الوفد الأردني ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة العمل و الزراعة.

وخلال الاجتماع تم بحث واستعراض ما تم إنجازه من توصيات نص عليها محضر الدورة السابقة من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والتجارة والصناعة والاتصالات والزراعة، وكذا الاتفاق على عقد العديد من اللجان القطاعية كالدواء والزراعة والجمارك في الفترة المقبلة.

كما تم التطرق لما سيتم طرحه من موضوعات على جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، وفقا للبيان.

وكانت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت في الأردن العام الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها الربط الكهربائي والموارد المائية والآثار.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين مصر والأردن، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات، بحسب البيان.