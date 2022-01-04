التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف 10 مليارات دولار صادرات في 3 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس يتسهدف تحقيق نمو 20% سنويا بصادرات القطاع، وذلك من خلال خطة المجلس الموضوعة 2022-2025.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم، فإن المجلس يسعى لتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليارات دولار "كحد أدنى" للقطاع خلال 2022-2025.

وأضاف أبو المكاروم، أن المجلس يعتمد في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات تتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، وذلك من خلال البعثات التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس‎.

بالإضافة إلى بعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التي يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق زووم، بحسب أبو المكارم.

فضلا عن وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع‎Ecommerce - B2B‎للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول، وفقا لرئيس المجلس التصديري.

وأيضا تنفيذ مؤتمرات، وندوات، وورش عمل ودورات تدريبية،وعقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.