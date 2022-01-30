70 مليون دولار قيمة واردات مصر من اللحوم البقرية البرازيلية خلال ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إن الصادرات البرازيلية في شهر ديسمبر الماضي استطاعت أن تكسر أرقاماً قياسية تعود لشهر يناير من عام 1997، في صادراتها للدول العربية من اللحوم البقرية.

وأضافت الغرفة في بيان لها اليوم الأحد إن صادرات البرازيل للدول العربية من اللحوم البقرية وصلت في ديسمبر 2021 إلى 117.8 مليون دولار مع استحواذ مصر على مرتبة أكبر بلد عربي مستورد بنصيب 69.88 مليون دولار.

كما وصلت قيمة صادرات زيت الصويا وجزيئاته من البرازيل للدول العربية خلال ديسمبر إلى 58.56 مليون دولار، في حين أن كبرى الدول العربية المستوردة تمثلت في مصر (35.03 مليون دولار) والجزائر (23.03 مليون دولار).

أما صادرات البرازيل الدول العربية من الفطائر والمخلفات الصلبة الأخرى لفول الصويا خلال ديسمبر فبلغت 41.73 مليون دولار، وكانت أبرز الدول العربية المستوردة هي السعودية (26.04 مليون دولار)، والإمارات (11.79 مليون دولار)، وفقا للبيان.

وأعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن تسجيل الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية نمواً بنسبة 26.1% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، لتنهي هذه الدول مجتمعة العام الماضي كثالث أكبر وجهة للصادرات البرازيلية، وكخامس أكبر مصدر للبرازيل.

وبحسب الغرفة، شهد حجم التبادل التجاري للبرازيل مع الدول العربية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نجح الجانبان في استعادة زخم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

واستطاعت البرازيل خلال العام الماضي تسجيل أرقام قياسية على الصعيد التجاري مع الدول العربية، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية خلال العام 14.42 مليار دولار، وهي الأكبر منذ عام 2012، بحسب البيان.

كما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية خلال العام الماضي 9.82 مليار دولار، وهي الأكبر منذ عام 2014، بنسبة زيادة 82.8% مقارنة بعام 2020.

أما قيمة التبادل التجاري لعام 2021 بين البرازيل والدول العربية فبلغت 24.25 مليار دولار، وهي الأعلى منذ عام 2014، بنسبة نمو 44.3%.

وقالت الغرفة إن التوقعات تشير إلى استمرار مسار النمو خلال العام الجاري، مع مواصلة الانتعاش التجاري وزيادة الطلب من قبل المستهلكين.

وكسرت أيضا الواردات الشهرية البرازيلية من الدول العربية في ديسمبر 2021 أرقاماً قياسياً تعود لشهر يناير 2021، حيث بلغت واردات البرازيل من الأسمدة النيتروجينية المعدنية أو الكيميائية 264.8 مليون دولار، وكانت أبرز الدول العربية المصدرة هي قطر (109.2 مليون دولار) وعمان (89.63 مليون دولار).

وبلغت واردات الأسمدة المعدنية أو الكيميائية التي تحتوي على مواد إضافية 119.8 مليون دولار، وأبرز الدول العربية المصدرة هي المغرب (75.37 مليون دولار).

أما واردات الألومنيوم الخام فبلغت 119.8 مليون دولار، وأبرز الدول المصدرة هي المملكة العربية السعودية (23.20 مليون دولار)، وفقا للبيان.