طرح دون اكتتاب.. ما هي شركة "نهر الخير" أول وافد للبورصة في 2022؟

كتبت- شيماء حفظي:

تبدأ عملية التداول على أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، غدا الثلاثاء، بعد إتمام قيدها في البورصة المصرية.

ووفقا لنشرة طرح الشركة، فإنه لن يتم طرح الأسهم سواء طرح خاص أو عام، لأنها مستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المطلوب طرحها وعدد المساهمين.

وستكون نسبة الأسهم حرة التداول مملوكة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين 61.33% ويبلغ عدد المساهمين بالشركة 466 مساهم.

يبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه، موزعة على 2 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش.

وبعد إدراج الشركة غدًا يكون لدى الأفراد القدرة على شراء الأسهم من السوق، في عمليات التداول العادية ولا تسمى علمية اكتتاب.

وتعد هذه أولى الطروحات في البورصة خلال العام الجديد 2022، حيث شهدت البورصة عاما ضعيفا في 2021 تم خلاله طرح حصص من 3 شركات فقط.

ماذا نعرف عن الشركة؟

تأسست شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية في 2011، وتمارس نشاطها في منطقة امتداد غرب المنيا، ضمن مشروع استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف فدان بالمنيا.

وهي من أولى الشركات التي شاركت بمبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وتم تخصص 8665 فدانًا للشركة ضن المشروع في محافظة المنيا، وفقا لبيانات الشركة.

ويمتلك أحمد محمد سيد جمعة وأطرافه المرتبطة حصة 40.3% من أسهم الشركة وهو العضو المنتدب التنفيذي، وشركة مودرن فارمز 6.6% ومايكل ملاك ميخائيل وأطرافه المرتبطة 6.1% وساندي أمجد وأطرافها المرتبطة 6.2% .

تعمل الشركة في استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة بشرط أن تكون مخصصة لأغراض الاستصلاح وتستخدم طرق الري الحديث.

كما تعمل الشركة في تربية الحيوانات والتسمين وإنتاج الألبان أو اللحوم، وكذلك الدواجن والطيور للتفريخ وإنتاج البيض واللحوم، وتقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة، وإقامة وتشغيل المجمعات التسويقية ومنافذ البيع والتوزيع، والقيام بعمليات التجميع والفرز والتعبئة والتخزين والنقل والتسويق والتوزيع والتصدير.

تعمل الشركة مع مؤسسات حكومية ووزارات في نشاط الخدمات البيئية وأعمال النظافة الداخلية وبلغت قيمة التعاقدات 44.6 مليون جنيه، بمتوسط عاملين 2600 عامل في هذا القطاع.

كما تمكنت من استصلاح وزراعة 2155 فدانًا بنسبة 25% من إجمالي محفظة الأراضي لدى الشركة.

وتبلغ قيمة الأصول الحيوية في قطاع الإنتاج الحيواني (الأغنام والماعز) نحو 1.4 مليون جنيه وإيرادات القطاع نحو 2.8 مليون جنيه.

بلغت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 – بل خصم الضرائب – نحو 21.7 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية للشركة.

وتمتلك الشركة 96.9% من أسهم الشركة التابعة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وهي ملك زوجة وأولاد المساهم الرئيسي في شركة نهر الخير أحمد سيد جمعة.