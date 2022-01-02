ارتفاع جماعي في البورصة مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية اليوم

10:12 ص الأحد 02 يناير 2022
ارتفاع جماعي في البورصة مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 11992 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.43% إلى مستوى 11949 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.

وبدأ اليوم الأحد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين في مصر بالبورصة، بداية من جلسة التداول الأولى هذا العام.

وفي 2020 كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الاستثمارات في ظل تداعيات جائحة كورونا وقررت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة ضريبة الأرباح الرأسمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | بعد ارتفاعه أمس.. تعرف على سعر جرام الذهب في مصر اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا