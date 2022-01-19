شركة هيتاشي إينرجي تربط محطة رياح خليج السويس بشبكة الكهرباء

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة هيتاشي إينرجي اليوم الأربعاء، عن توفيرها لحلول متكاملة لشركة فيستاس، لربط محطة رياح خليج السويس 1 – العاملة بطاقة 250 ميجاوات والمملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - بشبكة الكهرباء الوطنية في مصر.

وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم تجميع الطاقة المولدة من 70 توربينة رياح مملوكة لشركة فيستاس، وتغذيتها بشكل آمن وموثوق في شبكة الطاقة عالية الجهد ليتم نقلها إلى جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على تطوير نظام الطاقة في مصر ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأمانًا.

تعتبر محطة خليج السويس 1 جزء من خطة الحكومة المصرية لإنتاج 20% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2022 وإنتاج 42% بحلول عام 2035، وفقا للبيان.

وستولد محطة الرياح حوالي 1000 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة، مع تجنب انبعاث 560 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج ما يكفي من الطاقة المتجددة لتشغيل ما يقرب من ثلاثمائة ألف منزل.

وتعمل هيتاشي إينرجي، في مجال حلول الشبكات المتكاملة للطاقة المتجددة، وتربط حوالي 2 جيجاوات من طاقة الرياح لتشغيل أنظمة نقل الطاقة سنويًا.

وتعتبر محطة خليج السويس 1 واحدة من عدة محطات لتوليد طاقة الرياح – إما قيد التشغيل أو قيد التطوير – في منطقة خليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح مثالية لتوليد الطاقة.