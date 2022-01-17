أسعار الأسماك اليوم: تراجع البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة السويسي

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر السمك البلطي والجمبري، في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما زاد سعر المكرونة السويسي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.