100 ألف جنيه غرامة.. الضرائب تحذر من تأخير إرسال الفواتير الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بضرورة إرسال الفواتير الإلكترونية وقت إصدارها لحظيًا على المنظومة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وحذرت المصلحة الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتى لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وفقا لعبد القادر.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين بضرورة أن يتم التكامل مباشرة بين أنظمة إصدار الفواتير بشركاتهم وبين منظومة الفاتورة الالكترونية بالمصلحة وعدم استخدام برامج وسيطة (Middleware) لذلك.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تقدم كل التسهيلات والدعم الفني للشركات للانضمام والتكامل المباشر مع منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو من خلال الزيارات الميدانية.

وأوضح عبد القادر أنه يتم كذلك الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني: (einvoice_support@efinance.com.eg).

وذكر أن المصلحة تعقد كذلك ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما إنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

وأضاف أن ذلك يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الضرائب أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.