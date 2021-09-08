وزراء الطاقة في 4 بلدان عربية يوافقون على تصدير الغاز المصري إلى لبنان

كتب-مصطفى عيد:

اتفق وزراء الطاقة في 4 بلدان عربية هي مصر وسوريا والأردن ولبنان على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، على أن تقدم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وعقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم اجتماعًا لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، في البيان إن الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي.

وأوضحت أن اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري درس خلالها جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية.

وأضافت أن الفريق المشكّل سينهي أعماله ضمن مدة محددة، لترفع النتائج وتعتمد ويتوافق الأطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن مصر حريصة على

دعم هذا التعاون إدراكا لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبها، وانطلاقًا من دورها الدائم تجاه الأشقاء العرب في كافة القضايا وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا حرصا من مصر في التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ عام 2003.

وأضاف أن سوريا أبلغت الجانب اللبناني موافقتها على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا خلال زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق يوم السبت الماضي.

وأكد الوزير طعمة انه سيتابع تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات الفنية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.

وقال وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور ريمون غجر، إن هذه المبادرة لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً أن الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والادارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان.

ودعا الوزير اللبناني إلى انجاز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي يستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

يذكر أن خط الغاز العربي نفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليار م3 في السنة وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003.

أما المرحلة الثانية امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول (393) كم وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر 2009، إلى أن توقف في عام 2011.

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