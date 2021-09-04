تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 73ر74 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 09ر35369 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر1 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 43ر4535 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 34ر32 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 52ر15363 نقطة.