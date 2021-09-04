Masrawy logo white

تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:59 ص السبت 04 سبتمبر 2021
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 73ر74 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 09ر35369 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر1 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 43ر4535 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 34ر32 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 52ر15363 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا