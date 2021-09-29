اليوم.. افتتاح مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة

القاهرة- مصراوي:

يفتتح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة.

ويعد المكتب ثاني مكاتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالمنطقة العربية بعد مكتب مدينة دبي، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

ويشارك في مراسم الافتتاح أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، وكمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية لجامعة الدول العربية، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأوسمار شخفي رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وقال تامر منصور، أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن مصر أحد الشركاء الرئيسيين للبرازيل، وهي إحدى أكبر 3 دول عربية في التبادل التجاري مع ساو باولو، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل "اتفاقية الميركسور".

وأضاف أن الهدف من إقامة مكتب للغرفة بالقاهرة، هو توسيع وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وخلق فرص استثمارية للبرازيليين في مصر والدول المجاورة، فضلًا عن خلق مناطق لوجستية للمنتجات البرازيلية، واستكشاف الأسواق الأفريقية من خلال مكتب القاهرة.

وتابع منصور: "خلق الفرص الاستثمارية لن يحدث في يوم وليلة، ولكن نسعى إلى أن يكون مكتب الغرفة بالقاهرة هو المرشد والدليل للمستثمرين البرازيلين، ويمكن الاعتماد عليه في وضع الخطط الاستثمارية على أرض الواقع".

وذكر أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة للمستثمرين البرازيلين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية واللوجيستيات والخدمات، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا.

كما تمتلك البرازيل إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية واعدة للمستثمرين المصريين، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمقاولات والصناعات الغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والكهرباء التي حققت فيها مصر نتائج عظيمة في السنوات الأخيرة، وفقا لمنصور.

وأكد أن مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة سيعمل على إعداد المصدر والمستورد والمستثمر في البلدين، ومساعدتهم في وضع دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية على المدى البعيد.