Masrawy logo white

اليوم.. افتتاح مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة

12:19 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
اليوم.. افتتاح مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة

تامر منصور

القاهرة- مصراوي:

يفتتح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة.

ويعد المكتب ثاني مكاتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالمنطقة العربية بعد مكتب مدينة دبي، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

ويشارك في مراسم الافتتاح أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، وكمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية لجامعة الدول العربية، وخالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأوسمار شخفي رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وقال تامر منصور، أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن مصر أحد الشركاء الرئيسيين للبرازيل، وهي إحدى أكبر 3 دول عربية في التبادل التجاري مع ساو باولو، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل "اتفاقية الميركسور".

وأضاف أن الهدف من إقامة مكتب للغرفة بالقاهرة، هو توسيع وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وخلق فرص استثمارية للبرازيليين في مصر والدول المجاورة، فضلًا عن خلق مناطق لوجستية للمنتجات البرازيلية، واستكشاف الأسواق الأفريقية من خلال مكتب القاهرة.

وتابع منصور: "خلق الفرص الاستثمارية لن يحدث في يوم وليلة، ولكن نسعى إلى أن يكون مكتب الغرفة بالقاهرة هو المرشد والدليل للمستثمرين البرازيلين، ويمكن الاعتماد عليه في وضع الخطط الاستثمارية على أرض الواقع".

وذكر أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة للمستثمرين البرازيلين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية واللوجيستيات والخدمات، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا.

كما تمتلك البرازيل إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية واعدة للمستثمرين المصريين، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمقاولات والصناعات الغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والكهرباء التي حققت فيها مصر نتائج عظيمة في السنوات الأخيرة، وفقا لمنصور.

وأكد أن مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة سيعمل على إعداد المصدر والمستورد والمستثمر في البلدين، ومساعدتهم في وضع دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية على المدى البعيد.

هاميلتون موراو تامر منصور البرازيل الغرفة التجارية العربية البرازيلية

الخبر التالى:

طرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة مطلع نوفمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا